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Чернышенко назвал историческим событием отправку трофея Игр Будущего в космос

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Запуск трофея Игр Будущего в космос символизирует появление благодаря России абсолютно нового спортивного проекта, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Конечно, это историческое событие: когда смотришь кадры, как наш дважды Герой России Сергей Крикалев загружает трофей на наш космический корабль, испытываешь абсолютную гордость и теряешь дар речи, не знаешь, как справиться с волнением от того, какая у нас великая страна и какие у нас огромные возможности. И проект "Игры Будущего" - еще один наш проект, который производится по инициативе нашего президента Владимира Путина. Это яркий пример того, как наука и технологии могут менять основные аспекты общественной и социальной сферы", - сказал Чернышенко на церемонии, посвященной выводу трофея в космос.

СпортТрофей Игр Будущего отправят в космосЧитать подробнее

"Потому что Игры Будущего – это не только международный праздник спорта, которые произойдет впервые в истории человечества, как когда-то именно мы, Россия, отправила первого человека в космос. И впервые будет организован мультиспортивный турнир, который объединит в себе и цифровой спор, и реальный, и науку, и технологию, и образование, и многое другое", - отметил он.

"Запуск ракеты, которая доставит главный трофей Игр Будущего на космическую орбиту, конечно, символизирует вывод нашей страной на международный рынок абсолютно нового спортивного продукта, аналогов которому еще не было. И передовые достижения, и инновационные российские разработки позволили создать и за действительно за очень короткий срок апробировать необычный формат, который, мы уверены, будет популярен во всем мире. Это синергия цифровой и физической реальности, это реальный прорыв в спорте", - заявил Чернышенко.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-25" стартовала с космодрома Байконур 1 декабря. Пуск ракеты состоялся в 12:25 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.

По данным "Роскомса", грузовик доставит на станцию, в частности, около 2,5 тонн грузов, в том числе 515 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1 553 кг ресурсного оборудования, укладок для проведения научных экспериментов, продуктов питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, трофей Игр Будущего.

Игры Будущего - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых Играх Будущего, которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Дмитрий Чернышенко Сергей Крикалев космос Игры Будущего
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