Трофей Игр Будущего отправят в космос

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Главный трофей международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" побывает на МКС, сообщила пресс-служба соревнования.

Отмечается, что перед этим трофей посетит семь городов России.

"Путь Трофея Игр Будущего начнётся 14 ноября в Москве. Отправной точкой экспедиции станет ВДНХ, где в этот день пройдёт церемония "100 дней до Игр Будущего" с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В столице Трофей главного международного спортивного события 2024 года погрузят в проверенную временем "Буханку" производства Ульяновского автомобильного завода, которой за две недели предстоит преодолеть несколько тысяч километров", - говорится в сообщении.

Далее кортеж приедет в Нижний Новгород, где трофей побывает 16-17 ноября; посетит столицу соревнований Казань (18-19 ноября), Ульяновск (21 ноября), Самару (23 ноября), Уфу (25 ноября), Оренбург (27 ноября). В каждом из этих городов запланированы турниры по фиджитал-дисциплинам.

"В первый день зимы кортеж окажется в финальной точке своего пути — на территории космодрома Байконур. Оттуда 1 декабря произойдёт запуск капсулы с Трофеем на МКС. Из космоса Трофей вернётся в 2024 году, после чего будет экспонирован в Казани на Играх Будущего", - говорится в сообщении.

Игры Будущего — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых Играх Будущего, которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.