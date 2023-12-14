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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" и португальский "Порту" пополнили число участников 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по итогам прошедших в среду матчей заключительного, шестого тура.

В отчетный соревновательный день ПСЖ в гостях сыграл с немецкой "Боруссией" (Дортмунд) – 1:1. Этого французской команде хватило для того, чтобы набрать 8 очков, и, опередив итальянский "Милан" (со счетом 2:1 взял верх в гостях над английским "Ньюкаслом") по дополнительным показателям, занять в группе F второе место.

В плей-офф ПСЖ вышел вместе с "Боруссией".

"Порту" на своем поле со счетом 5:3 выиграл у украинского "Шахтера" и с 12 баллами финишировал на второй строчке в группе H. На первом месте испанская "Барселона" (уступила дома бельгийскому "Антверпену" - 2:3), у которой также 12 очков. "Шахтер" (9 очков), как и "Милан" из группы F, продолжит еврокубковый путь в Лиге Европы.

Таким образом, определились все участники плей-офф Лиги чемпионов: "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Реал Сосьедад" (все – Испания), "Бавария", "Боруссия"," Лейпциг" (все – Германия), "Интер", "Лацио", "Наполи" (все – Италия), "Арсенал", "Манчестер Сити" (оба – Англия), ПСВ (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия).

футбол Лига чемпионов УЕФА
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