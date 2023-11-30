"Реал Сосьедад" с россиянином Захаряном в составе сыграл вничью с "Зальцбургом" в ЛЧ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Испанский "Реал" Сосьедад" и австрийский "Зальцбург" со счетом 0:0 завершили матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Испании.

В составе "Реал Сосьедад" полный матч провел полузащитник сборной России Арсен Захарян.

Команды представляют группу D, в которой лидируют "Реал Сосьедад" и итальянский "Интер" (по 11 очков), ранее уже гарантировавшие себе путевки в плей-офф. Третье место занимает "Зальцбург" (4), четвертое – португальская "Бенфика" (1).

"Бенфика" и "Интер" в пятом туре сыграли вничью - 3:3. При этом "Бенфика" по ходу игры вела со счетом 3:0.

Результаты остальных матчей игрового вечера: "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" - 3:3, "Бавария" - "Копенгаген" - 0:0, "Арсенал" - "Ланс" - 6:0, "Севилья" - ПСВ – 2:3, "Брага" - "Унион Берлин" - 1:1, "Реал" - "Наполи" - 4:2.