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"Арсенал" и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Арсенала" со счетом 6:0 разгромили французский "Ланс" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Лондоне.

Благодаря этой победе, "Арсенал" набрал 12 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф со второго места в группе В. Второе место и путевку в плей-офф также досрочно застолбил себе нидерландский ПСВ (8), ранее со счетом 3:2 обыгравший испанскую "Севилью". Третье место занимает "Ланс" (5), четвертое – "Севилья" (2).

футбол Лига чемпионов УЕФА
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