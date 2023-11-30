"Арсенал" и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Арсенала" со счетом 6:0 разгромили французский "Ланс" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Игра прошла в Лондоне.
Благодаря этой победе, "Арсенал" набрал 12 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф со второго места в группе В. Второе место и путевку в плей-офф также досрочно застолбил себе нидерландский ПСВ (8), ранее со счетом 3:2 обыгравший испанскую "Севилью". Третье место занимает "Ланс" (5), четвертое – "Севилья" (2).