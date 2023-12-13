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МЮ проиграл "Баварии" и выбыл из еврокубков

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты английского клуба "Манчестер Юнайтед" завершили выступления в еврокубках сезона-2023/24, проиграв в домашнем матче шестого тура Лиги чемпионов немецкой "Баварии".

Встреча завершилась со счетом 1:0, в составе "Баварии" на 71-й минуте гол провел Кингсли Коман.

В результате "Манчестер Юнайтед" занял последнее место в группе А, набрав 4 очка. Команда выбыла из Лиги чемпионов, не смогла завоевать утешительную путевку и в Лигу Европы.

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"Бавария" заняла первое место, набрав 16 очков. Вместе с ней в плей-офф вышел датский "Копенгаген", в заключительном туре со счетом 1:0 выигравший дома у турецкого "Галатасарая". У "Копенгагена 8 очков. На три очка от него отстал "Галатасарай", который сыграет в весенней стадии Лиги Европы УЕФА.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Ланс" (Франция) – "Севилья" (Испания) – 2:1, ПСВ (Нидерланды) – "Арсенал" (Англия) – 1:1, "Зальцбург" (Австрия) – "Бенфика" (Португалия) – 1:3, "Интер" (Италия) – "Реал Сосьедад" (Испания) – 0:0, "Наполи" (Италия) – "Брага" (Португалия) – 2:0, "Унион" (Германия) – "Реал" (Испания) – 2:3.

Шестой тур – заключительный в групповом этапе. В данный момент известны следующие участники плей-офф Лиги чемпионов: "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Реал Сосьедад" (все – Испания), "Бавария", "Боруссия"," Лейпциг" (все – Германия), "Интер", "Лацио", "Наполи" (все – Италия), "Арсенал", "Манчестер Сити" (оба – Англия), ПСВ (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания).

Остальные участники плей-офф ЛЧ определятся по итогам матчей среды.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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