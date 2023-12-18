Сборная России по шахматам выиграла турнир ШОС в Китае

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России стала победителем турнира ШОС по шахматам в Циндао (Китай).

Турнир прошел по круговой системе, россияне набрали 17 баллов, на 1 матчевое очко опередив первую сборную Китая. Третье место заняла Монголия, по дополнительным показателям опередившая Иран.

В составе сборной России, выступившей под флагом РФ, выступили Даниил Дубов, Максим Матлатов и Анастасия Боднарук, тренер – Александр Рязанцев.

"Впервые в истории проходил турнир ШОС, который по сути можно назвать эквивалентом чемпионата мира, и российская сборная выступала на нем с гербом и флагом. На закрытии прозвучит наш гимн", - заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, слова которого приводит пресс-служба ФШР.

"Мы очень гордимся такой исторической победой, тем более что она была одержана в Китае, где "хозяева поля" были представлены тремя командами, и в одной из них играла экс-чемпионка мира. "Золото" россиян - огромная радость для всех наших болельщиков. Поздравляю всех с этой большой победой!" – сказал Филатов.

Помимо России, Монголии, трех сборных Китая, в турнире приняли участие команды Ирана, Казахстана, Непала, Таджикистана.