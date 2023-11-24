Поиск

Карякин отказался от участия в турнире ШОС из-за коммерческого соревнования

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин не выступит в составе сборной России на турнире Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

"Как известно, мы предлагали возглавить команду Сергею Карякину, но он отказался, поскольку у него другие приоритеты: гроссмейстер сослался на участие в коммерческом турнире", - приводит слова Ткачева пресс-служба ФШР.

СпортКарякин оценил в ноль процентов вероятность включения шахмат в программу ОИЧитать подробнее

"Очень жаль, что один из сильнейших шахматистов страны не находит время и не принимает приглашения ни участвовать в Суперфинале чемпионата России, ни играть за сборную в турнире стран ШОС, где нам будет позволено выступить с флагом и гимном", - посетовал Ткачев.

"Состав команды России на турнир ШОС сформирован: это чемпион мира по рапиду-2018, чемпион России-2022 Даниил Дубов, один из сильнейших шахматистов нового поколения Андрей Есипенко, недавно блестяще выступивший в "Большой швейцарке", и действующая чемпионка страны по быстрым шахматам Анастасия Боднарук. Капитан - один из сильнейших тренеров России Александр Рязанцев", - заявил исполнительный директор ФШР.

Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в Циндао, Китай. Помимо России, организаторы пригласили к участию сборные Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Каждая команда будет включать в себя трех игроков (двоих мужчин и одну женщину) и капитана.

Сергей Карякин ШОС Александр Ткачев шахматы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Определились пары стыковых матчей за путевки на Евро-2024

Определились пары стыковых матчей за путевки на Евро-2024

В ОКР указали на платные услуги для россиян за проверку критериев для допуска

Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 39000 очков

Сборная Хорватии обыграла Армению и вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Хорватии обыграла Армению и вышла на чемпионат Европы по футболу

Российский футболист Алан Дзагоев завершил карьеру

Российский футболист Алан Дзагоев завершил карьеру

Италия пробилась на Евро-2024, Казахстан и Молдавия упустили шансы

СКА победил ЦСКА в матче КХЛ

Сборная России по футболу забила 8 голов в ворота Кубы в товарищеском матче

Сборная России по футболу забила 8 голов в ворота Кубы в товарищеском матче

Головин будет капитаном сборной России в матче с Кубой

Головин будет капитаном сборной России в матче с Кубой
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });