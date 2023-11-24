Карякин отказался от участия в турнире ШОС из-за коммерческого соревнования

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин не выступит в составе сборной России на турнире Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

"Как известно, мы предлагали возглавить команду Сергею Карякину, но он отказался, поскольку у него другие приоритеты: гроссмейстер сослался на участие в коммерческом турнире", - приводит слова Ткачева пресс-служба ФШР.

"Очень жаль, что один из сильнейших шахматистов страны не находит время и не принимает приглашения ни участвовать в Суперфинале чемпионата России, ни играть за сборную в турнире стран ШОС, где нам будет позволено выступить с флагом и гимном", - посетовал Ткачев.

"Состав команды России на турнир ШОС сформирован: это чемпион мира по рапиду-2018, чемпион России-2022 Даниил Дубов, один из сильнейших шахматистов нового поколения Андрей Есипенко, недавно блестяще выступивший в "Большой швейцарке", и действующая чемпионка страны по быстрым шахматам Анастасия Боднарук. Капитан - один из сильнейших тренеров России Александр Рязанцев", - заявил исполнительный директор ФШР.



Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в Циндао, Китай. Помимо России, организаторы пригласили к участию сборные Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Каждая команда будет включать в себя трех игроков (двоих мужчин и одну женщину) и капитана.