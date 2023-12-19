Футболист "Балтики" Мусаев перешел в ЦСКА

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб объявил о подписании контракта с нападающим калининградской "Балтики" Тамерланом Мусаевым.

Соглашение с 22-летним футболистом будет действовать до конца сезона-2027/28, Мусаев будет играть под номером 11.

Ранее форвард занимался в академии ЦСКА, с 2020 года он выступал за калининградскую "Балтику". В нынешнем сезоне он забил за вернувшийся в РПЛ клуб четыре гола.

С 2023 года Мусаев вызывается в молодежную сборную России. Дебютировал за национальную команду 7 сентября в матче против олимпийской сборной Египта, выйдя на поле с первых минут.