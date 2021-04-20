Президент "Реала" назвал Суперлигу шансом спастись от разорения

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ведущие футбольные клубы Англии, Италии и Испании пошли на создание Суперлиги, так как видят в таком турнире шанс избежать разорения и модернизировать бизнес, заявил президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

"Мы это делаем, чтобы спасти футбол. Сейчас он переживает сложнейший период и близок к разорению. Ситуация тяжелейшая... Число зрителей, доходы от продажи прав на показ матчей снижаются. Футбол находится в состоянии свободного падения", - приводит его слова газета "Паис".

По мнению Переса, если ведущие клубы ничего не будут предпринимать, "долго мы не продержимся. Люди и компании должны меняться, необходимо адаптироваться к реалиям".

Лига чемпионов стала скучной

Одной из проблем президент "Реала" считает падение интереса к футболу среди молодежи. Он считает, что это происходит из-за того, что в Европе стали показывать слишком много матчей не самого высокого уровня.

"Мы видим много матчей сомнительного уровня, и молодежь переключается на что-то другое. Интерес вызывают матчи сильнейших. В настоящее время Лига чемпионов становится интересной только начиная с четвертьфинальной стадии. В остальном в ней мало интересного", - полагает Перес, считающийся одним из главных инициаторов проекта создания "Суперлиги.

Как сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Немецкие клубы "Бавария" и дортмундская "Боруссия", а также - парижский "ПСЖ" заявили, что пока не планируют присоединяться к Суперлиге.

Всего планируется участие 20 команд, из них 15 - клубы-основатели Суперлиги и еще пять, которые пройдут квалификацию в соответствии с достижениями в национальных чемпионатах. Французские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что каждый год в турнире будут принимать участие минимум две французские команды.

Между тем, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением, в котором выразил намерение препятствовать созданию Суперлиги. Лидеры Франции, Италии, Великобритании также высказались против проекта. Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал попытаться остановить его.

В свою очередь, банк JP Morgan сообщил, что финансирует проект создание Суперлиги.

Угрозы УЕФА не страшны

Участники Суперлиги, по сообщению некоторых европейских СМИ, судя по всему, не очень опасаются возможных

карательных мер со стороны футбольных федераций или УЕФА.

Так, газета "Коррьере делла сера" отмечала в понедельник, что, к примеру, "Ювентус", "Интер" и "Милан" сейчас не верят в то, что их могут исключить из чемпионата Италии. Исключение из турнира трех клубов-грандов неизбежно принесет убытки организаторам и другим командам, а также - возможные судебные иски против организаторов турнира. Например, право на показ матчей "Серии А" были проданы Dazn за 840 млн евро, и эта компания в случае исключения "Ювентуса", "Интера" и "Милана" вполне может подать иск, так как без этих команд чемпионат Италии станет значительно менее привлекательным для зрителей.

У "Коррьере делла сера" есть сомнения и относительно действенности другой угрозы - уже со стороны ФИФА и УЕФА: эти организации предупреждали, что могут не допускать игроков из команд-участниц Суперлиги до матчей за сборные их стран.

"Однако в целом, давайте подумаем, много ли в мире игроков-романтиков, которые, к примеру, решат играть в Англии за "Лестер", а не в богатом "Манчестере Юнайтед", лишь ради того, чтобы гарантированно получать вызовы в сборную", - пишет издание.

Пандемия как процесс ускорения

Европейские СМИ подчеркивали, что наиболее преуспевающие европейские клубы стали спешить с созданием Суперлиги - альтернативы нынешней Лиге чемпионов - так как пандемия коронавируса COVID-19 нанесла им более сильный удар по финансам, нежели командам с более скромным уровнем доходов.

Среди прочего, из-за действующих ограничений на массовые мероприятия клубы, по сути, лишились доходов от продаж билетов на матчи. При этом им по-прежнему приходится выплачивать колоссальные зарплаты своим звездам - таким как Криштиано Рональдо или Месси. Учреждение Суперлиги, как считают сторонники проекта, может помочь топ-клубам Европы найти новый, более эффективный подход к ведению футбольного бизнеса с учетом современных реалий.