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Гол Ковальчука не помог "Спартаку" избежать поражения от "Торпедо"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Торпедо" на своем льду в Нижнем Новгороде победили московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время завершилось вничью, победителя не вывил и овертайм. В серии буллитов успешнее оказалось "Торпедо". В итоговом протоколе зафиксирована победа нижегородцев со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

СпортКовальчук вернулся в "Спартак"Читать подробнее

В основное время на 9-й минуте Михаил Орлов вывел "Торпедо" вперед, на 17-й Илья Коовальчук сравнял счет. Таким образом, Ковальчук отмечается голов во втором после возвращения в "Спартак" матче подряд.

"Спартак" - единоличный лидер в Западной конференции и сводной таблице, он набрал 63 очка в 45 матчах. На втором месте – московское "Динамо", у которого 62 очка после 44 игр. "Торпедо" - на пятом месте Запада – 57 баллов в 44 встречах.

хоккей Спартак Торпедо КХЛ Илья Ковальчук
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