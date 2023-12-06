Ковальчук вернулся в "Спартак"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук вновь стал игроком московского "Спартака", воспитанником которого он является. За эту команду играл с 199 по 2001 год.

О его возвращении было объявлено во время паузы в прошедшем во вторник матче регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и столичным "Динамо". Оно хоть и усилило атмосферу, царившую на трибунах (соперники успели провести друг другу множество голов), большим сюрпризом не стало: о скором возвращении 40-летнего ветерана в стан красно-белых сообщалось на протяжении полутора-двух месяцев. Правда, сам Ковальчук утверждает, что детальные разговоры о подписании контракта со "Спартаком" пошли "где‑то пару недель назад".

"Я прекрасно осознаю, что я делаю. И это не какой‑то непонятный шаг. Это выверенное решение, к которому я пришел самостоятельно", - приводит слова Ковальчука "Матч ТВ".

Эксперты, однако, задались резонным вопросом на предмет того, а нужен ли сейчас сам Ковальчук "Спартаку" - с учетом того, что с нынешним составом команда набрала внушительный ход и сейчас находится на вершине Западной конференции КХЛ. И у "Динамо", кстати, команда победила – 8:7 (победитель определился в овертайме).

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов заверил, что тренерский штаб знает, как будет использовать Ковальчука.

"Я думаю, с его стороны помощь будет везде – как в раздевалке, так и на льду. И все-таки колоссальный опыт. Мы долго вместе обсуждали этот шаг, все продумали до конца. Думаю, это будет помощь нашему клубу", - сказал Жамнов на послематчевой пресс-конференции.

"Но никто не собирается форсировать его возвращение. Когда он будет готов, мы это увидим. Хотя я знаю, что он тренируется, находится в хорошей физической форме, прошел медобследование. В этом аспекте я даже не сомневался в нем. Я думаю, скоро вы его увидите", - отметил он.

Российский тренер Андрей Назаров ранее похвалил Ковальчука за готовность в своем возрасте играть в чемпионате КХЛ, но и призвал не переоценивать свои возможности.

"Я очень рад, что Илья находит в себе силы в 40 лет выйти на лёд с молодыми ребятами и потягаться. И, как выясняется, не в товарищеском матче, а в официальной игре. Единственная просьба – не переоценивать свои возможности, всё-таки возраст по спортивным меркам солидный. Рад за него, молодец, поддерживает физическую форму и продвигает хоккей в массы. Илья всегда был большим профессионалом", - заявлял Назаров "Чемпионату".

Предыдущим клубом Ковальчука был омский "Авангард". Весной 2021 года он в составе "Авангарда" выиграл Кубок Гагарина, с тех пор в официальных матчах форварда никто не видел. Однако и о завершении карьеры он не объявлял.

Что касается Кубка Гагарина, его Ковальчук тогда выиграл в третий раз. До этого он дважды брал трофей с петербургским СКА, переход в который после выступлений в НХЛ вызвал волну негодования у болельщиков "Спартака", этот шаг они идентифицировали как предательство. Ковальчук, однако, предполагает, что тема обструкций со стороны фанатов вскоре сойдет на нет.

"Думаю, у нас еще есть какие‑то незаконченные темы, которые мы обязательно обсудим, когда встретимся с фанатским движением. Да и вообще самое главное - выходить на лед, показывать результат, радовать людей. И я уверен, что мы завоюем любовь фанатов тоже", - цитирует Ковальчука "Матч ТВ".

Сейчас болельщики хоккейного "Спартака" находятся в приподнятом настроении, что и соответствует команде, которая является одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги.

Ковальчук в составе сборной России в 2018 году завоевал золото Олимпийских игр, в 2008 и 2009г – чемпионатов мира. В НХЛ играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль", "Вашингтон". В составе "Нью-Джерси" выходит в финал Кубка Стэнли.

Владимир Нардин