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"Пари НН" арендовал футболиста ЦСКА Ермакова

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ЦСКА Никита Ермаков продолжит карьеру в "Пари НН", сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

20-летний футболист будет играть в "Пари НН" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Арендное соглашение включает и право выкупа игрока у армейцев.

Ермаков – воспитанник ЦСКА, за московский клуб провел 41 мяч, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. В сезоне-2022/23 выиграл Кубок России.

Пари НН ЦСКА футбол Никита Ермаков
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