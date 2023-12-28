"Пари НН" арендовал футболиста ЦСКА Ермакова

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ЦСКА Никита Ермаков продолжит карьеру в "Пари НН", сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

20-летний футболист будет играть в "Пари НН" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Арендное соглашение включает и право выкупа игрока у армейцев.

Ермаков – воспитанник ЦСКА, за московский клуб провел 41 мяч, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. В сезоне-2022/23 выиграл Кубок России.