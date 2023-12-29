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Выигравшую медаль ЧМ российскую штангистку отстранили за допинг

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российская тяжелоатлетка Яна Сотиева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

В ее организме обнаружены следы запрещенных веществ.

Наказание будет действовать с 5 декабря 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (с 7 сентября 2023 года).

Сотиева – бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы (обе награды завоеваны в 2021 году

РУСАДА тяжелая атлетика
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