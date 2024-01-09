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Футболист сборной России Ахметов перешел из "Краснодара" в "Зенит"

Футболист сборной России Ахметов перешел из "Краснодара" в "Зенит"
Фото: Валентина Певцова/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов стал игроком "Зенита", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.

Ахметов начал взрослую карьеру в казанском "Рубине", откуда в 2018 году перешел в московский ЦСКА и выиграл с ним Суперкубок России. С 2022 года Ахметов стал играть в "Краснодаре".

В 2019 году Ахметов дебютировал в сборной России, сыграл за нее девять матчей.

Ильзат Ахметов Зенит Краснодар футбол
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