Третий за январь бразильский футболист перешел в "Зенит"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий "Палмейраса" Артур перешел в "Зенит", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

"Контракт с игроком действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон", - говорится в сообщении.

В составе "Палмейраса" 25-летний Артур стал трехкратным чемпионом Бразилии.

Артур – третий бразильский футболист, перешедший в "Зенит" в январе 2024 года. Ранее команду пополнили его соотечественники нападающий Педро и защитник Нино.