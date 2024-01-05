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Бразильский футболист Нино перешел в "Зенит"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - "Зенит" объявил о подписании контракта с защитником бразильского "Флуминенсе" Нино.

СпортБразильский нападающий Педро перешел из "Коринтианса" в "Зенит"Бразильский нападающий Педро перешел из "Коринтианса" в "Зенит"Читать подробнее

"Сине-бело-голубые и "Флуминенсе" из Рио-де-Жанейро заключили соглашение о переходе бразильского защитника. Контракт с игроком действует до конца сезона-2027/28", - говорится в сообщении.

26-летний Нино – олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии. Вместе с "Флуминенсе" он выиграл Кубок Либертадорес" (южноамериканский аналог Лиги чемпионов УЕФА).

4 января "Зенит" объявил о переходе в петербургскую команду 17-летнего бразильского нападающего "Коринтианса" Педро. В свою очередь, защитник Роберт Ренан на правах аренды перешел из "Зенита" в бразильский "Интернасьонал".

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