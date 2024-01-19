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"Торпедо" продлило контракт с Игорем Ларионовым

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Торпедо" подписало новое соглашение с главным тренером команды Игорем Ларионовым, сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

Контракт будет действовать три года.

"Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач", - заявил генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов.

"Тот вектор развития, который мы выбрали, определенно пришелся по душе болельщикам. И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков, говорит само за себя. Мы рады, что вместе с Игорем Ларионовым сможем продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем все наши успехи уже на новую ледовую арену". – отметил Харламов, поблагодарив также губернатора Нижегородской области Глеба Никитина "за его поддержку в решении столь важных для нашего клуба вопросов".

63-летний Ларионов возглавил "Торпедо" перед началом прошлого сезона. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина, что является наилучшим ее результатом в истории КХЛ. В настоящий момент она занимает пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ Торпедо хоккей Игорь Ларионов Александр Харламов Глеб Никитин
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