Определился первый участник плей-офф КХЛ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" стал первым клубом Континентальной хоккейной лиги, гарантировавшим себе место среди участников плей-офф.

Это стало известно после того, как "Локомотив" во вторник со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) на своем льду обыграл соперников из нижнекамского "Нефтехимика".

В результате лидирующий в Западной конференции "Локомотив" набрал 72 очка и стал недосягаем для располагающихся ниже восьмого места клубов – "Витязя", "Куньлуня", "Сочи".