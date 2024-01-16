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Определился первый участник плей-офф КХЛ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" стал первым клубом Континентальной хоккейной лиги, гарантировавшим себе место среди участников плей-офф.

Это стало известно после того, как "Локомотив" во вторник со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) на своем льду обыграл соперников из нижнекамского "Нефтехимика".

В результате лидирующий в Западной конференции "Локомотив" набрал 72 очка и стал недосягаем для располагающихся ниже восьмого места клубов – "Витязя", "Куньлуня", "Сочи".

Локомотив КХЛ хоккей
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