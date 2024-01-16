"Торпедо" и "Металлург" установили рекорд КХЛ по скорострельности за период

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "Торпедо" на своем льду в Нижнем Новгороде одолело магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи – 7:4 (0:0, 6:3, 1:1) в пользу "Торпедо".

В этой игре был установлен рекорд лиги по числу голов за период, что случилось благодаря 9 голам во второй двадцатиминутке. Эти точные броски были нанесены за 12 минут 46 секунд. Предыдущий рекорд был в матче КХЛ "Салават Юлаев" - "Сочи", когда соперники провели 9 голов за 15 минут 41 секунду ("Салават" победил – 11:3).

"Торпедо" сейчас занимает пятое место в Западной конференции (63 очка), "Металлург" первое – в Восточной (74).