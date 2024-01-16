"Спартак" прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл подмосковный "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
На гол игрока "Витязя" Александра Яремчука (22-я минута, в большинстве) "Спартак" ответил точными бросками Александра Беляева (25) и Александра Пашина (49).
Это – первая победа "Спартака" в 2024 году. Ей предшествовала шестиматчевая серия поражений команды. Теперь "Спартак" набрал 69 очков и занимает третье место в Западной конференции. "Витязь" - на девятой строчке, 38 баллов.