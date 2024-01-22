Три российских теннисиста сыграют в четвертьфинале Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Три представителя России дошли до стадии 1/4 финала теннисного турнира Большого шлема Australian Open в мужском и женском взрослых одиночных разрядах.

В четвертом круге соревнования среди мужчин Даниил Медведев (номер 3 мирового рейтинга) победил португальца Нуну Боржеша. В четвертьфинале он сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (9). Ранее они сыграли друг с другом в пяти официальных матчах, счет по победам – 3-2 в пользу Хуркача.

Андрей Рублев (5) взял верх над австралийцем Алексом Де Минором (10). В четвертьфинале он сыграет с итальянцем Янником Синнером (4). Соотношение по победам в предыдущих их матчах – 4-2 в пользу Синнера.

Выбыл из розыгрыша Карен Хачанов (15).

В женском турнире продолжает свое выступление Анна Калинская (75), победившая итальянку Ясмин Паолини (31). В 1/4 финала представительница России сыграет с победительницей пары Синвэнь Жен (Китай, номер 15 рейтинга WTA) – Осеан Доден (Франция, 95).

Выбыли из турнира Мирра Андреева (47), Мария Тимофеева (110).