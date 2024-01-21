Поиск

Карен Хачанов выбыл из Australian Open

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга теннисного турнира Большого шлема Australian Open в Мельбрне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:3 в пользу Синнера, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место. Хачанов же является 15-й ракеткой мира.

Ранее в воскресенье свой матч четвертого круга проиграла россиянка Мария Тимофеева (170-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации), уступившая украинке Марте Костюк – 2:6, 1:6.

Australian Open Карен Хачанов теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дю Плесси стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Шесть россиян вышли в четвертый круг Australian Open

Шесть россиян вышли в четвертый круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в 4-й круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в 4-й круг Australian Open

Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Калинская вышла в четвертый круг Australian Open, Блинкова выбыла

Калинская вышла в четвертый круг Australian Open, Блинкова выбыла

СКА завоевал путевку в плей-офф КХЛ

Холанд признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

"Торпедо" продлило контракт с Игорем Ларионовым

Спортдиректор "Спартака" заявил о планах сократить состав основной команды

Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });