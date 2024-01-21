Карен Хачанов выбыл из Australian Open
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга теннисного турнира Большого шлема Australian Open в Мельбрне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:3 в пользу Синнера, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место. Хачанов же является 15-й ракеткой мира.
Ранее в воскресенье свой матч четвертого круга проиграла россиянка Мария Тимофеева (170-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации), уступившая украинке Марте Костюк – 2:6, 1:6.