Рублев стал четвертьфиналистом Australian Open
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил австралийца Алекса Де Минора в матче четвертого круга турнира Большого шлема Australian Open.
Встреча завершилась – 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает пятое место. Де Минор – 10-я ракетка мира.
В четвертьфинале Рублев сыграет с четвертой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее в воскресенье победил россиянина Карена Хачанова (номер 15 в рейтинге