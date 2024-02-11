Российский боксер Абдуллаев победил венесуэльца Гутьерреса

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Заур Абдуллаев одержал победу над венесуэльским боксером Роджером Гутьерресом в главном поединке турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Победу Абдуллаеву присудили единогласным решением судей.

Эта 19-я победа россиянина на профессиональном ринге (11 раз он выиграл нокаутом) при одном поражении. Гутьеррес проиграл шестой бой, на его счету также 27 побед (21 – нокаутом) и одна ничья.

Экс-обладатель пояса WBC Silver в легком весе Абдуллаев заявил, что был уверен в своей победе.

"Я вообще не переживал во время объявления вердикта. Был уверен, что выиграл единогласно. Да, хотел зрелища — победить досрочно. Но соперник был неудобным и неуступчивым. Я не сомневался в своей победе. Оппонент сказал про реванш? Зачем нужен этот реванш? У меня другие цели. Наш бой не был спорным. Да, это был тяжелый бой, который я выиграл единогласно. Я иду дальше, поднимаясь в рейтингах", - сказал он.

В со-главном событии шоу россиянин Евгений Романов (19-1, КО 12) уступил китайцу Чжану Чжаосиню (12-2-1, КО 7). В первом раунде Романов отправил в нокдаун своего соперника, но уже во втором раунде Чжаосинь нокаутировал россиянина. Романов потерпел своё первое поражение на профессиональном ринге.

Также в рамках шоу серебряный призёр Европейских игр-2019 россиянин Харитон Агрба (13-0, КО 9) в зрелищном поединке в первом полусреднем весе техническим нокаутом в девятом раунде одолел Ваге Саруханяна (20-4-2, КО 4) из Армении.

"Ты кому-то бываешь удобен, кому-то — нет. Мой соперник провел 24 боя, он боксировал с плотными бойцами. Хороший соперник и хороший бой. Он заставил меня поработать, подумать. Я впервые работал с таким соперником!" - сказал Аргба.

Экс-чемпион WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин (14-0-1, КО 7) техническим нокаутом в первом раунде победил на тот момент не знающего поражений соотечественника Ризвана Элиханова (14-1, КО 13).

"Я не могу сказать, что готовил эту нокаутирующую атаку. Я не скажу, что это какой-то суперважный бой за титул. Просто рейтинг. Если бы это был пятый шестой раунд, я больше радовался бы этой победе. Грубо говоря, бокс — это наука! Мы не просто вышли постучать по голове друг другу. У меня есть цели — стать чемпионом мира", - заявил Силягин.

Российский полутяжеловес Василий Войцеховский (13-0, КО 7) большинством решений судей оказался сильнее аргентинца Эзекиля Освальдо Мадерны (31-12, КО 21), который в 2016 году досрочно проигрывал Артуру Бетербиеву.