Призовой фонд поединка за пояс IBA Атаев – Альфонсо составит $500 тысяч

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Победитель боя за чемпионский пояс IBA между россиянином Шарабутдином Атаевым и азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом получит $350 тысяч, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В свою очередь, проигравшему в этом поединке достанутся $150 тысяч.

10-раундовый поединок будет главным событием очередного турнира серии "Ночь чемпионов IBA". Вечер бокса пройдет 16 февраля в Душанбе, он будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).

Атаев – чемпион мира, двукратный чемпион России, на его счету шесть поединков на профессиональном ринге. Во всех из них он одержал победы, в том числе в четырех – досрочно. Альфонсо – чемпион мира бронзовый призер Олимпиады, победитель Европейских игр.

Ранее спортсмены встречались три раза, счет по победам – 2-1 в пользу россиянина.