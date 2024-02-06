Поиск

Призовой фонд поединка за пояс IBA Атаев – Альфонсо составит $500 тысяч

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Победитель боя за чемпионский пояс IBA между россиянином Шарабутдином Атаевым и азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом получит $350 тысяч, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В свою очередь, проигравшему в этом поединке достанутся $150 тысяч.

10-раундовый поединок будет главным событием очередного турнира серии "Ночь чемпионов IBA". Вечер бокса пройдет 16 февраля в Душанбе, он будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).

Атаев – чемпион мира, двукратный чемпион России, на его счету шесть поединков на профессиональном ринге. Во всех из них он одержал победы, в том числе в четырех – досрочно. Альфонсо – чемпион мира бронзовый призер Олимпиады, победитель Европейских игр.

Ранее спортсмены встречались три раза, счет по победам – 2-1 в пользу россиянина.

бокс Шарабутдин Атаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер восьмикратный чемпион Испании по футболу Мигель Анхель

Суд обязал Квинси Промеса выплатить компенсацию раненному им родственнику

Во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета Игр-2024

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов включен в программу помощи игрокам НХЛ

Даниил Медведев отказался от защиты титула в Роттердаме

Российская теннисистка Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере

Российская теннисистка Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере

Большунов выиграл 17-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Россиянин Шумков победил кубинца Хорту на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Большунов выиграл 16-ю гонку подряд на Кубке России

Зимние ОИ 2026 и 2030 годов пройдут с участием игроков НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });