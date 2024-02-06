Эдуард Кравцов оценил шансы на победу Атаева над Альфонсо "55 на 45"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России и менеджер россиянина Шарабутдина Атаева Эдуард Кравцов заявил, что у его подопечного есть преимущество перед азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом, с которым он поведет бой за пояс IBA.

"Считаю, что некоторое преимущество имеет именно Шарабутдин Атаев. У него есть опыт профессионального бокса — Атаев проводил и 6-раундовые, и 8-раундовые бои. При этом у Альфонсо был только один 6-раундовый поединок, и в достаточно спорном для меня бою он победил Алексея Алферова (в декабре в Дубае на турнире "Ночь чемпионов IBA"). Думаю, боксерская общественность ждет этот поединок. Считаю, что встреча Атаева и Альфонсо будет конкурентной, но в процентном соотношении я бы отдал 55 на 45 в пользу Атаева. Но это мое субъективное мнение", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

"Стилистически Альфонсо, наоборот, неудобен Шарабутдину. Атаев представляет из себя боксера игрового плана. И для победы Шарабутдину нужно будет работать активнее, причем больше работать либо первым номером, либо активным вторым номером. Придется работать длинными комбинациями, в тактическом рисунке задействовать повторные действия. Нужно будет проделать достаточно большой объем работы для победы. Повторюсь, Атаеву ближе игровой стиль бокса, а играть с Альфонсо… Это будут качели. Вряд ли команда Атаева пойдет по этой дороге", - выразил мнение Кравцов.

"Альфонсо представляет из себя очень хорошо обученного и техничного боксера. Он хорошо работает на ногах, очень хорошо защищается и контратакует. Зачастую он убаюкивает оппонентов отсутствием темпа или каких-либо действий, а потом пользуется моментом, когда соперник начинает терять концентрацию", - сказал он.

При этом Кравцов усомнился, что у Шарабутдина есть психологическое преимущество.

"Кубинцы сами по себе устойчивые и расслабленные. Плюс именно Атаев будет выходить в ранге сильнейшего боксера этого веса, и Шарабутдин может потерять больше, чем тот же Альфонсо. Боксер из Азербайджана, по сути, в случае поражения ничего не теряет, в отличие от Атаева. Ну и плюс не будем забывать об очень приличных призовых, которые стоят на кону. Победитель получит 350 тысяч долларов, а проигравший — 150 тысяч. И понятно, что на обоих боксеров будет оказываться определенное психологическое давление", - заявил председатель тренерского совета федерации.

Предстоящий бой будет четвертым в очном противостоянии Атаева и Альфонсо, и пока счет в противостоянии в пользу россиянина. Впервые эти спортсмены встретились в четвертьфинале чемпионата мира 2021, когда большинством решений судей сильнее оказался Альфонсо. Но далее побеждал Атаев, причем исключительно в финалах — сначала в феврале 2023 года единогласным решением на международном турнире в Марокко, потом в мае раздельным решением на чемпионате мира в Ташкенте.

В отличие от 28-летнего Альфонсо, у 24-летнего у Атаева есть большой опыт выступления на профессиональном ринге. В последний раз Атаев выходил на ринг в октябре также на турнире "Ночь чемпионов IBA" и тоже в Душанбе, когда досрочно одолел Азизбека Абдугофурова из Узбекистана.

10-раундовый поединок будет главным событием очередного турнира серии "Ночь чемпионов IBA". Вечер бокса пройдет 16 февраля в Душанбе, он будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).