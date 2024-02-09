Тренер Мигитинов заявил, что российский боксер Атаев сильнее Альфонсо

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Тренер чемпиона мира-2023 и двукратного чемпиона России Шарабутдина Атаева Солтан Мигитинов рассказал о важности встречи его подопечного за пояс IBA в весе до 86 кг с бронзовым призёром Олимпийских игр-2020, чемпионом мира-2021, победителем Европейских игр-2019 азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом.

"Мы провели полноценный лагерь, целенаправленно готовились к этому бою. Мы прекрасно знаем соперника, не раз с ним встречались. Думаю, мы грамотно подошли к поединку, но всё покажет ринг", - приводит слова Мигитинова пресс-служба Федерации бокса России.

"Думаю, это противостояние принципиальное, скорее, для него. Мы же ведём 2-1. И мы прекрасно понимаем, что Альфонсо тоже готовится к этой встрече с желанием реваншироваться. Мы отдаем себе отчёт в этом. Альфонсо опасен скоростью, хорошим движением. Давайте честно, он классный боксёр, спортсмен мирового уровня. Но действующий чемпион – Шарабутдин Атаев. Альфонсо дважды боксировал в финале, был призёром Олимпийских игр, а Шарабутдин пока один раз выиграл мир. Соответственно, Атаеву нужно продолжать доказывать своё лидерство. Но, на мой взгляд, Шарабутдин Атаев лучше Лорена Альфонсо, - сказал тренер.

Предстоящий бой будет четвёртым в очном противостоянии Атаева и Альфонсо, и пока счёт в противостоянии в пользу россиянина – 2-1.

Впервые эти спортсмены встретились в четвертьфинале чемпионата мира 2021, когда большинством решений судей сильнее оказался Альфонсо. Но далее побеждал Атаев, причем исключительно в финалах — сначала в феврале 2023 года единогласным решением на международном турнире в Марокко, потом в мае раздельным решением на чемпионате мира в Ташкенте.

10-раундовый поединок, который пройдёт 16 февраля в Душанбе, возглавит очередное грандиозное шоу из серии турниров "Ночь чемпионов IBA". Вечер бокса будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).