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Чемпион мира Шарабутдин Атаев: хотел бы провести бой с Саулем Альваресом

Российский боксер – о предстоящем поединке за пояс IBA с Лореном Альфонсо, об амбициях в любительском и профессиональном боксе

Чемпион мира Шарабутдин Атаев: хотел бы провести бой с Саулем Альваресом
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Победитель чемпионата мира-2023 по боксу россиянин Шарабутдин Атаев 16 февраля в Душанбе проведет поединок за пояс IBA с бронзовым призером Олимпийских игр-2020, чемпионом мира-2021 азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом. В четвертьфинале ЧМ-2021 Атаев проиграл этому сопернику в финале следующего чемпионата взял реванш, а в 2023 году победил его в финале международного турнира в Марокко.

В интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину Атаев рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка, а также поделился планами на любительский и профессиональный бокс.

- Впереди – ваш четвертый бой с Альфонсо. Не приелось это соперничество?

- ⁠Если честно, немного приелось (улыбается). Мы лучшие в этом весе и нам дали этот бой, чтобы выяснить кто же сильнее. Это моя работа, я сделаю свою работу и сделаю все, чтобы выиграть встречу!

- Из ранее состоявшихся с ним поединков, надо полагать, самым значимым является финал чемпионата мира в Ташкенте? Чем запомнился (кроме триумфа) тот бой в частности и турнир в целом?

- ⁠Финал был самым важным боем в моей жизни, и взять реванш у него за прошлый чемпионат мира именно в финале... Это было как история!

- Что теперь ожидать от соперника – жажды реванша?

- Я думаю он настроен на все 100 процентов, чтобы выиграть этот бой! Настолько сильно настроен, что улетел в Америку для подготовки. Ну а мы готовились дома в родном в зале! Я думаю битва будет на ура, ему нечего терять, в отличие от меня, у меня все на кону. Я все отдам в этом бою, и сделаю все, чтобы из боя выйти победителем!

- Можно ли, исходя из опыта противостояния, в какой-то степени назвать предстоящий поединок предсказуемым? Тот факт, что соперник не имеет опыта в профессиональном боксе, сильно скажется?

- Если я настроюсь с мыслями, что я его уже два раза победил, и расслабленным подойду к поединку, это будет ошибкой. Я настроен очень сильно и думаю только о победе! Он не проводил больше 6 раундов, в то время как я проводил несколько 8-раундовых боев - в этом плане опыта у меня побольше. Но стили делают бои, Альфонсо не из тех, кто себя изматывает работой, а, наоборот, из тех, кто не дает работать своему сопернику, кидая одиночные удары и убегая.

- Отдельное подспорье – приличные призовые?

- Призовые, конечно, очень хорошие (смеется), но я стараюсь об этом не думать. Вот выиграю бой и можно будет о них поразмыслить.

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- Как сами себя чувствуете в профессионалах – освоились? Какой из состоявшихся к данному моменту поединков в профи самый запоминающийся для вас?

- Полностью профессиональный бокс я еще не освоил, сильных конкретных боев у меня еще не было – таких, где и меня били как положено (улыбается).

- Год назад вы говорили, что приоритет для вас – любительский бокс. Сейчас концепция не изменилась?

- Этот год обещает быть еще интереснее чем прошлый, будет много крупных турниров, в которых я собираюсь принять участие. Под конец года пройдет очередной ЧМ, хочу стать двукратным чемпионом мира. В этом году ждите меня и по любителям!

- Знаю, что дедушка заставил вас поклясться, что выиграете чемпионат мира. Новых напутствий после триумфа не поступало?

- Он попросил пообещать, что стану чемпионом мира еще когда я был совсем мал. И тогда я дал слово, что стану. И сейчас, видя, как он радуется моим победам, как радуются все мои родные, все земляки, я хочу продолжать побеждать с помощью всевышнего!

- Задумывались ли о том, чтобы замахнуться на достижение Андрея Замкового, восемь раз выигравшего чемпионат России?

- Если честно, нет. Для этого нужно посвятить любительскому боксу всю карьеру. А я хочу стать чемпионом мира и в профи! Это моя большая мечта.

- Чем для вас привлекательна серия турниров "Ночь чемпионов IBA"?

- С момента появления этих турниров IBA все боксеры в огромном плюсе: для нас столько возможностей появилось, Умар Назарович (Умар Кремлев, президент Международной боксерской ассоциации – ИФ) дает всем возможность и проявить себя и то же время заработать! Ему за это огромное спасибо!

- Среди гостей этого турнира были знаковые бойцы смешанного стиля Ислам Махачев, Конор Макгрегор, Петр Ян. Ваши эмоции по этому поводу?

- Вот еще один плюс в турнирах "Ночь чемпионов IBA: есть возможность увидеть мировых звезд (улыбается). С Исламом мы познакомились и, так же как с Яном, провели весь день вместе в Дубае (где проходил один из турниров) - это очень скромные достойные ребята. А вот Конор сидел в 10 метрах от меня, он конечно суперзвезда и так далее, но не вызывает у меня уважения.

- Александр Поветкин считает, что Федору Емельяненко не стоит пробовать себя в боксе. Согласны с ним?

- Я полностью солидарен с Александром.

- О каком поединке со своим участием мечтаете и какой хотели бы увидеть с участием других боксеров?

- Я бы очень хотел разделить ринг с Канело (мексиканец Сауль Альварес), абсолютный чемпион мира во втором среднем весе – ИФ), потому что он мне нравится его стиль бокса. Кроме того, я хотел бы увидеть бой между Василий Ломаченко - Джервонта Дэвис (ныне - Абдул-Вахид).

Сауль Альварес Александр Поветкин Шарабутдин Атаев Лорен Альфонсо
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