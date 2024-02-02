Бетербиев признан лучшим боксером-профессионалом по версии федерации

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России признала Артура Бетербиева лучшим боксером-профессионалом по итогам 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Церемония состоялась на исходе первого дня работы IV Всероссийского боксерского Форума в Серпухове.

"Я сдерживаю эмоции в любых ситуациях, но мне искренне приятно. Население России без мало 150 миллионов человек, и тебя признают лучшим боксером. Это очень приятно. Я чуть смущаюсь… Я еще не стал хорошим боксером, а меня признали лучшим в 2023 году", - сказал Бетербиев.

Бетербиев - чемпион WBC, WBO, IBF в полутяжелом весе.

Лучшим в олимпийском боксе стал завоевавший золото на чемпионате мира в Ташкенте в весе до 86 кг Шарабутдин Атаев. К слову, работающий с Атаевым заслуженный тренер России Солтан Мигитинов был отмечен в номинации "Лучший тренер мужской сборной России".

Чемпионка мира-2023 в весе до 70 кг Анастасия Демурчян была признана лучшей в женском олимпийском боксе.

"Я не осознавала, что стану лучшей спортсменкой 2023 года, когда ехала на Всероссийский боксёрский форум. Мне позвонили и сказали, что пройдёт вечер и награждение, и меня пригласили. Я волновалась, так как как впервые оказалась в подобной обстановке, мне очень понравилось, и всё организовали на высшем уровне. Для меня награда значит многое, это ещё один новый опыт в жизни. Я уже адаптировалась к статусу чемпионки мира", - заявила Демурчян.

Лауреаты были названы в 13 номинациях.