Чернышенко сообщил, что от Fan ID в футболе не планируют отказываться

В хоккее его вводить при этом не будут, потому что в этом виде "другая культура посещения матчей"

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не видит причин для отказа от Fan ID в футболе, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Нет, не планируется, и причин для этого мы не видим", - сказал Чернышенко журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли отказываться от Fan ID в футболе.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли вводиться паспорт болельщика в хоккее, он сказал: "В хоккее и не вводились, поскольку там совершенно другая культура посещения матчей и отсутствие исторических фактов хулиганского поведения. Там вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков, и мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов".

Карту болельщика, или Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клубов выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.

После отказа многих болельщиков ходить на матчи стали звучать призывы к пересмотру или даже к отмене системы Fan ID.