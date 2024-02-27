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Гендиректор лиги Ural FC связал ее философию с участием в ней топовых бойцов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Лига Ural FC намерена задействовать в турнирах под ее эгидой как можно больше топовых бойцов, заявил генеральный директор организации Радмир Габдуллин.

""Философия Лиги заключается в том, чтобы максимально собрать топовых спортсменов. Но и на этом дело не заканчивается — нужно свести их в очные поединки. Это большая работа, которую делают наши матчмейкеры. Собрать топовых бойцов в одном месте в одно время — это очень сложно", - приводит слова Габдуллина пресс-служба Ural FC.

"Сегодня любой российской лиге, которая имеет международный статус, очень непросто. Но мы прикладываем максимум усилий, чтобы этот спорт был в топе. Больше всего делают сами бойцы. Плюс, мы стараемся отвечать на запросы нашей аудитории. И когда мы видим, что зрители хотят видеть, например, братьев Емельяненко на наших турнирах, мы вступаем в переговоры с их представителями. И вот у нас есть контракты с Александром и Иваном Емельяненко", - заявил генеральный директор.

1 марта в Международном центре бокса в "Лужниках" пройдет турнир Ural FC 6, главное событие которого – поединок между россиянином Вячеславом Василевским и белорусом Владиславом Ковалевым. Формат противостояния – 5 раундов по 2 минуты, бой по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 84 кг.

В рамках турнира Ural FC 6 пройдут поединки как по правилам бокса в ММА-перчатках, так и на голых кулаках.

ММА Владислав Ковалев Вячеслав Василевский Радмир Габдуллин
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