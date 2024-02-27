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Впервые с февраля 2022 года в России разыграют региональный пояс WBA

Впервые с февраля 2022 года в России разыграют региональный пояс WBA
Алексей Мазур
Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Мазур проведет 10-раундорвый бой с представителем Танзации Саиди Мколой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок пройдет 8 марта в Майкопе, на кону будет стоять чемпионский пояс WBA Asia в легком весе. Таким образом, впервые с конца февраля 2022 года на территории России будет разыгран пояс одной из четырех ведущих мировых организаций в профессиональном боксе. Ранее ассоциации отказывались санкционировать титульные поединки в России.

Оба соперника на профессиональном ринге не знают поражений, они выиграли по девять поединков (по пять – досрочно), у танзанийца еще один бой завершился вничью.

Также в рамках шоу в Майкопе россиянин Мурад Алиев (7-0-2, КО 2) в 10-раундовом поединке в первом лёгком весе встретится с колумбийцем Хосе Муньосом (15-2, КО 13), который может быть известен российской публике по встрече с Тиграном Узляном в ноябре 2023 года в Сочи. Тогда Узлян выиграл единогласным решением. Сам Тигран Узлян (8-1, КО 5) выйдет на ринг 8 марта в Майкопе и тоже против Муньоса, но уже против панамца Джейми Муньоса (14-1-1, КО 9). Этот бой в лёгком весе рассчитан на 10 раундов.

В главном бою шоу 8 марта бывший первый номер рейтинга WBC в первом тяжёлом весе россиянин Алексей Папин, как сообщалось, встретится с нигерийцем Остином Ннамди.

бокс WBA Asia
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