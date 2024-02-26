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Ставший гражданином РФ боксер Джонсон получил квартиру в Самаре

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский боксер Кевин Джонсон, в начале года получивший российский паспорт, становится обладателем квартиры в Самаре.

Сертификат на получение квартиры спортсмену вручил промоутер Владимир Хрюнов на проходящем в Самаре боксерском турнире.

44-летнему Кевину Джонсону предоставили гражданство в январе этого года. Боксер заявил, что взял себе отчество Владимирович – в честь президента России.

На счету Кевина Джонсона на профессиональном ринге 36 побед (20 – нокаутом), 21 поражение и две ничьих. Последний его бой датирован 18 августа 2023 года, когда он на турнире в Москве уступил российскому тяжеловесу Марку Петровскому.

Кевин Джонсон бокс Самара
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