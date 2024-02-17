Российский боксер Атаев завоевал чемпионский пояс IBA

Шарабутдин Атаев и Лорен Альфонсо (слева направо)

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2023, двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев победил бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона мира-2021 азербайджанца кубинского происхождения Лорена Альфонсо на турнире в Душанбе в рамках серии "Ночь чемпионов IBA". Этот успех принес россиянину титул чемпиона Международной боксерской ассоциации (IBA).

По итогам 10 раундов Атаеву присудили единогласным решением судей.

Призовой фонд поединка составил $500 тыс., из них россиянин получает $350 тысяч, Альфонсо - $150 тысяч.

"Доволен итогом, но мы думали, что нам придется прибавлять‑прибавлять с каждым раундом. Мы думали, что придется работать еще быстрее. Но пошло так, как пошло. Я чувствовал себя комфортно. Но можно было чуть‑чуть добавить, можно было завершить бой досрочно. Но я, так скажем, копил силы. У нас была задача бить по корпусу первые пять раундов. Но иногда я попадал посильнее, а иногда — просто касался", - сказал Атаев, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Впервые боксировал 10 раундов? Если боксировать в таком темпе, то готов и на 12 раундов. Но вы сами видели, я работал не в своей манере. Обычно я много кидаю ударов, прессингую, а сейчас такого не было. Пару раз я на него побежал, и он меня провалил. Вот я и контролировал себя и свои эмоции, - отметил российский боксер.

Ранее соперники встречались трижды, все поединки состоялись в рамках олимпийского бокса. Впервые эти спортсмены боксировали в четвертьфинале чемпионата мира 2021, когда большинством решений судей сильнее оказался Альфонсо. Но далее побеждал Атаев, причем исключительно в финалах - сначала в феврале 2023 года единогласным решением на международном турнире в Марокко, потом в мае раздельным решением на чемпионате мира в Ташкенте.

Для Атаева победа стала седьмой на профессиональном ринге из семи поединков. Четыре боя он выиграл досрочно. Альфонсо до этого не имел опыта в профессиональных боях.

В со-главном поединке турнира определился обязательный претендент по версии IBF во втором полулёгком весе. Шавкатджон Рахимов (17-2-1, КО 14) из Таджикистана техническим нокаутом в 11-м раунде уступил мексиканцу Эдуардо Нуньесу (26-1, КО 26).

Вечер бокса был организован IBA.