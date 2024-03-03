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"Динамо" обыграло "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Динамо" со счетом 2:1 победили "Локомотив" в московском дерби в рамках 19-го тура чемпионата России.

На 12-й минуте в составе "Динамо" гол забил Бителло, на 58-й – Денис Макаров. "Локомотив" ответил голом Рифата Билялетдинова (85).

"Динамо" набрало 35 очков и занимает третье место вслед за "Краснодаром" (39) и "Зенитом" (37). У "Локомотива" 31 балл, команда занимает пятую строчку, уступая по дополнительным показателям "Спартаку".

Динамо Зенит Краснодар Локомотив Спартак футбол
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