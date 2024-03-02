"Зенит" и "Спартак" не выявили победителя в матче 19-го тура РПЛ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Санкт‑петербургский "Зенит" сыграл вничью с московским "Спартаком" в домашнем матче 19‑го тура чемпионата России по футболу.

Встреча на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0. Главный тренер "красно‑белых" Гильермо Абаскаль пропустил игру из‑за дисквалификации. Возглавляющий "Зенит" Сергей Семак получил желтую карточку в концовке второго тайма.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Она занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Краснодара" на два очка. "Спартак" набрал 31 очко и поднялся на четвертую строчку в РПЛ.