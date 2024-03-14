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Защита Квинси Промеса продолжит обжалование приговора суда Амстердама

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU -Защита футболиста московского клуба "Спартак" продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, сообщили журналистам в пресс-службе "Спартака" в четверг.

"Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды", - сообщили в пресс-службе.

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"Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ", - отметили в клубе. В "Спартаке" добавили, что о дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации.

Ранее суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за то, что тот ударил ножом своего родственника.

В феврале Промес находился в ОАЭ вместе со "Спартаком" на тренировочных сборах. Там его задержали по совершенно не связанным с экстрадицией вопросу: футболист спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Однако фактически он оставался на свободе, но без права покинуть страну. 13 марта его арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов.

Амстердам ДТП Квинси Промес Нидерланды ОАЭ Спартак футбол
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