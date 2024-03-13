СМИ сообщили об аресте Промеса в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Футболист московского "Спартака" Квинси Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

Арест связан с запросом об экстрадиции в Нидерланды. 32-летний нидерландский футболист должен отбыть длительный тюремный срок в Нидерландах за причастность к торговле кокаином и нанесение ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке. Суд Амстердама ранее приговорил бывшего игрока "Аякса" и игрока сборной Нидерландов к 6 и 1,5 годам лишения свободы соответственно.

Сейчас Промес находился в ОАЭ вместе со "Спартаком" на тренировочных сборах, однако его не выпустили из страны. Сообщалось, что задержали в Дубае по совершенно не связанным с экстрадицией вопросу: футболист спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия.

Промес – чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе "Спартака". В московский клуб он перешел в 2014 году, через четыре года стал игроком испанской "Севильи", в 2019 году – нидерландского "Аякса". В 2021 году на фоне судебного расследования, связанного с ранением родственника, Промес вернулся в "Спартак".