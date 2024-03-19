Глава IBA резко осудил выступающих без флага РФ россиян и похвалил Яна

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев восхищается российским бойцом Петром Яном, который выходит на поединки UFC с флагом РФ. В то же время Кремлев в резкой форме осуждает тех соотечественников, кто согласен участвовать в турнирах без государственной символики России.

"Вот настоящий мужчина (Петр Ян – ИФ), гордость матушки России, а те, кто выступают или собираются выступать без флага и гимна, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью, которые продали за три сребреника свою душу", - написал Кремлев в своем телеграм-канале.

"Не продавайтесь за копейки, приезжайте к нам в Федерацию Бокса России, мы перевоспитаем и сделаем из вас настоящих патриотов", - призвал глава IBA.

В декабре прошлого МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже – то есть без флага и гимна своих стран.