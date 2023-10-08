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Глава UFC разрешил российские флаги на турнирах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил об отмене на запрет бойцам использовать на турнир флаги своих стран. Решение касается и представителей России.

"Флаги возвращаются. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума. И я подумал: "Черт возьми, мы возвращаем флаги", - приводит слова Уайт The Sporting News.

"Все знают, как я отношусь ко многим вещам. По сути, "Мне плевать" - это ответ на большинство вещей", - объяснил глава UFC.

Уайт утвердительно ответил на вопрос, возвращаются ли флаги России, добавив: "Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо".

Как сообщалось, UFC отменил флаги стран весной 2022 года во избежание напряженности на турнирах из-за ситуации на Украине.

UFC Абсолютный бойцовский чемпионат Дана Уайт
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