Глава UFC разрешил российские флаги на турнирах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил об отмене на запрет бойцам использовать на турнир флаги своих стран. Решение касается и представителей России.

"Флаги возвращаются. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума. И я подумал: "Черт возьми, мы возвращаем флаги", - приводит слова Уайт The Sporting News.

"Все знают, как я отношусь ко многим вещам. По сути, "Мне плевать" - это ответ на большинство вещей", - объяснил глава UFC.

Уайт утвердительно ответил на вопрос, возвращаются ли флаги России, добавив: "Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо".

Как сообщалось, UFC отменил флаги стран весной 2022 года во избежание напряженности на турнирах из-за ситуации на Украине.