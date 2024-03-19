12 "нейтральных" спортсменов-россиян прошли квалификацию на Олимпиаду в Париже

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пройти отбор на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже могут 36 "нейтральных" спортсменов с российским паспортом и 22 - с белорусским, максимально возможное число - 55 и 28, сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

По его словам, в настоящее время квалификацию на Олимпиаду прошли 12 "нейтральных" спортсменов с российским паспортом и семь - с белорусским. В общей сложности на Играх уже распределены 6 тыс. квот для спортсменов.

"Наши эксперты прогнозируют, что, вероятно, в итоге отбор пройдут еще 36 нейтральных спортсменов с российским паспортом и 22 - с белорусским", - сказал Маклауд на пресс-конференции МОК во вторник.

Он добавил, что максимально возможная цифра - 55 и 28 "нейтральных" спортсменов соответственно.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут поехать на Олимпиаду.

Помимо прочего, спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.

28 марта прошлого года МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям при условии, что они не поддерживают спецоперацию и не имеют отношения к военным спортивным обществам.