Большунова чаще всех проверяли на допинг в России в январе и феврале

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов чаще всех из отечественных спортсменов был тестирован на наличие запрещенных препаратов в январе и феврале текущего года.

По данным Российского антидопингового агентства, в отчетный период он сдал пять тестов на допинг.

По четыре теста сдали лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова-Седова, Елизавета Пантрина, а также специализирующийся в беге на спринтерские дистанции легкоатлет Константин Крылов.