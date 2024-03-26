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"Спартак" сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с "Металлургом"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 1:0 обыграли магнитогорский "Металлург" в домашнем, четвертом матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

На 59-й минуте гол провел Ансель Галимов.

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 2-2.

Изначально игра должна была пройти 23 марта, но ее перенесли из-за теракта в Подмосковье. Также перенесен был и пятый порядковый матч этих команд. Он должен был пройти 25 марта, теперь состоится 28 марта в Магнитогорске.

Ранее во вторник "Авангард" в Омске со счетом 4:2 обыграл ярославский "Локомотив" и сократил отставание в серии – 2-3. В следующий раз команды сыграют 28 марта в Ярославле.

КХЛ Спартак Металлург Локомотив Авангард
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