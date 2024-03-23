КХЛ перенесла второй между "Спартаком" и "Металлургом" матч подряд

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пятый матч серии плей-офф КХЛ между магнитогорским "Металлургом" и московским "Спартаком" перенесен, как и четвертый. Об этом сообщает пресс-служба "Металлурга".

"Как мы сообщали ранее, четвертый матч серии против "Спартака" перенесен. Так же подлежит переносу и пятая встреча, которая должна была состояться 25 марта в Магнитогорске. Новая дата матча будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.

Приобретенные на 25 марта билеты будут действовать на новую дату, однако при желании можно их и сдать.