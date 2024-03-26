Фанаты "Спартака" проведут 10-минутку тишины на матче с ХК "Металлург"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Болельщики московского хоккейного клуба "Спартак" начало четвертого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" проведут без шумовой поддержки в адрес своей команды.

"В память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" сегодняшний матч против "Металлурга" мы начинаем в тишине, которая продлится до середины первого периода — 10-й игровой минуты. И затем с утроенной силой начинаем гнать команду вперед", - говорится в заявлении спартаковского сообщества "Фратрия" во вторник.

Игра пройдет в Москве и стартует в 19:30 мск. Счет в серии до четырех побед в данный момент 2-1 в пользу "Металлурга".