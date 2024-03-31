Чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец погиб из-за травм

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец умер в возрасте 36 лет, он получил несовместимые с жизнью травмы на соревнованиях в Санкт-Петербурге 30 марта, сообщается на сайте Федерации роллер-спорта России.



Отмечается, что Богрец воспитал множество юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса.

"Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов. За его выступлениями в кроссе всегда следили все юные участники - настолько они были быстрыми, легкими и эффектными. Федерация роллер-спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в публикации.