Карпин дисквалифицирован на один матч Кубка России

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин получил матчевую дисквалификацию в рамках Кубка России.

Он был удален по окончании основного времени кубковой игры против "Химок", когда выразил несогласие главному судье Алексею Сухому его решением. Тогда же был удален и помощник Карпина Виктор Онопко, но того отстранили на два матча.

"Карпин только вышел на поле для конфронтации, с его стороны не было оскорбительных слов и выражений. У него один матч Кубка России автоматической дисквалификации", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Матч ТВ".

Таким образом, Карпин получил автоматическую, полагающуюся за удаление, дисквалификацию. Онопко дополнительно наказали за оскорбительное поведение.

Матч "Химки" - "Ростов" завершился серией пенальти, в которой успешнее (7:6) оказались ростовчане.