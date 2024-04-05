Поиск

Карпин дисквалифицирован на один матч Кубка России

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин получил матчевую дисквалификацию в рамках Кубка России.

Он был удален по окончании основного времени кубковой игры против "Химок", когда выразил несогласие главному судье Алексею Сухому его решением. Тогда же был удален и помощник Карпина Виктор Онопко, но того отстранили на два матча.

Спорт"Ростов" вышел в полуфинал Пути регионов Кубка РоссииЧитать подробнее

"Карпин только вышел на поле для конфронтации, с его стороны не было оскорбительных слов и выражений. У него один матч Кубка России автоматической дисквалификации", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Матч ТВ".

Таким образом, Карпин получил автоматическую, полагающуюся за удаление, дисквалификацию. Онопко дополнительно наказали за оскорбительное поведение.

Матч "Химки" - "Ростов" завершился серией пенальти, в которой успешнее (7:6) оказались ростовчане.

Виктор Онопко футбол Химки Ростов Артур Григорьянц Валерий Карпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ОКР назвали "командой иноагентов" желающих сыграть на ОИ россиян-теннисистов

В ОКР назвали "командой иноагентов" желающих сыграть на ОИ россиян-теннисистов

Главный тренер сборной Казахстана по футболу возглавил "Ахмат"

Российская всадница получила максимальное наказание за избиение лошади

Даниил Медведев заявил, что с удовольствием поедет на Олимпиаду

Овечкин до 45 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Ян Непомнящий сыграл вничью в первом туре турнира претендентов

Ян Непомнящий сыграл вничью в первом туре турнира претендентов

Надаль снялся с турнира в Монте-Карло

Надаль снялся с турнира в Монте-Карло

Борца Садулаева отстранили от отбора к ОИ из-за связи с "Динамо"

Россия поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

МОК запретил российскому борцу Садулаеву участвовать в отборе на ОИ

МОК запретил российскому борцу Садулаеву участвовать в отборе на ОИ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });