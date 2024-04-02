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"Ростов" вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) в серии пенальти обыграл подмосковную команду "Химки" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Основное время встречи в Химках завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались футболисты "Ростова" (7:6).

После окончания основного времени арбитр Алексей Сухой удалил главного тренера "Ростова" Валерия Карпина и его помощника Виктора Онопко.

"Ростов" вышел в следующий раунд, "Химки" выбыли из розыгрыша.

Ростов Химки футбол Алексей Сухой Виктор Онопко Валерий Карпин
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