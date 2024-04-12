Кучеров первым из россиян набрал 140 очков за сезон в НХЛ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампа-Бэй" уступили "Оттаве" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Оттавы". В основное время и в овертайме победитель не был выявлен, он определился в серии буллитов.

Между тем, российский игрок "Тампы" Никита Кучеров в обеих голевых комбинациях отметился результативными передачами. Теперь в его активе в нынешнем сезоне 141 (43+98) очков. Он – первый из россиян, кому удалось достичь отметки в 140 очков за сезон. Всего за карьеру в лиге 30-летний хоккеист набрал 870 (319+551) очков.

В сезоне-2023/24 Кучеров удерживает статус самого результативного игрока. На четыре балла от него отстает Натан Маккиннон из "Колорадо" - 137 (51+86) очков.